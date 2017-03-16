На Яндекс-музыке из русскоязычных слушали только Барских и Лободу

Выяснилось, что этой зимой наибольшей популярностью у россиян пользовались в основном зарубежные композиции. В топ-10 треков вошли только две песни на русском языке — «Туманы» Макса Барских и «Твои глаза» украинской певицы LOBODA. В осеннем чарте не было ни одной русскоязычной композиции.

Десятка самых популярных русскоязычных треков выглядит так:

Отдельная история — музыка из фильмов и сериалов. Этой зимой самым популярным саундтреком к российским сериалам стала песня Анны Плетнёвой из сериала «Подруга», а к зарубежным — саундтрек к новому сезону «Шерлока». В жанре «Музыка из фильмов» лидировали композиции из «Ла-Ла Ленда» и «На пятьдесят оттенков темнее».

При подсчёте учитывались прослушивания как на сайтах, так и в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. Общая месячная аудитория этих сервисов превышает 20 млн человек. Плейлист с самыми популярными композициями этой зимы доступен на Яндекс.Музыке.