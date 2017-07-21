На «Яндекс.Музыке» появился переводчик песен

На сайте Lyrics можно скачать расширение для браузера. Сервис совместим со всеми популярными браузерами, пишет Сolta.

После установки расширения на плеере «Яндекс.Музыки» появится значок «умных» субтитров (S). При проигрывании трека достаточно нажать на этот значок, и сервис автоматически выдаст контекстный художественный перевод.

Пользователь также может навести курсор на любое незнакомое слово и сохранить его в личный словарь для последующего запоминания.

Это делается с помощью приложения Words, разработанного SkyEng. Приложение использует прогрессивные алгоритмы для того, чтобы помочь пользователю максимально эффективно заучивать слова согласно теории о «кривой забывания».

«Причиной для разработки сервиса Lyrics стало исследование, показавшее, что естественное изучение языка очень часто начинается со слушания песен: с колыбельных, с саундтреков к мультфильмам и детским фильмам и с популярных песен. — сообщают разработчики. — У взрослых действует тот же механизм: мы запоминаем слова песен, и при наличии перевода они становятся частью активного словарного запаса на иностранном языке».