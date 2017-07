Наследники Майкла Джексона должны $9,4 млн продюсеру

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Разбирательство длилось около четырех лет. Джонс требовал 30 миллионов, ответчики же заявляли, что должны продюсеру не более 392 тысяч долларов.



Майкл Джексон

Джонс назвал решение жюри присяжных, которое состояло из 10 женщин и 2 мужчин, победой. «Этот иск никогда не касался Майкла, все было сделано исключительно для защиты целостности нашей студийной работы и во имя наследия, которое мы создали», — отметил он.

В свою очередь, адвокат ответчиков рассказал, что разочарован исходом дела и намерен подать апелляцию.

Куинси Джонс претендовал на роялти с альбомов Off the Wall, Thriller и Bad, которые он спродюсировал для Джексона, а также на отчисления с саундтрека к фильму о музыканте This Is It. Как говорилось в иске, наследники артиста и компания Sony Music Entertainment неправомерно изменили аранжировки некоторых треков, чтобы лишить Джонса причитающихся ему процентов.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Состояние артиста унаследовали мать исполнителя Кэтрин Джексон, а также его дети Принс, Пэрис и Блэнкет.