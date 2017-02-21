Названа самая популярная песня группы Nirvana

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Наиболее часто проигрываемой песней группы Nirvana на радио и телевидении в Великобритании стала композиция Smells Like Teen Spirit из альбома Nevermind.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME. Портал опубликовал рейтинг, составленный британской музыкальной компанией The Phonographic Performance Ltd (PPL).

Второе место заняла композиция Come As You Are, на третьей строчке — Lithium. Обе песни также включены в пластинку Nevermind, вышедшую в 1991 году.

В первой десятке оказались такие треки группы, как Heart-Shaped Box, In Bloom, The Man Who Sold The World, All Apologies, About A Girl, Aneurysm и композиция On A Plain. Завершает рейтинг песня Territorial Pissings, записанная в 1991 году.

Список PPL приурочен ко дню рождения лидера Nirvana Курта Кобейна. 20 февраля 2017 года музыканту могло бы исполниться 50 лет.

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