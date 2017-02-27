Названы ведущие «Евровидения-2017»

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на канал «UA: Первый», впервые в истории мероприятие проведут трое мужчин. Это Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

По словам Скичко, он очень рад и взволнован. Вести «Евровидение» на Украине – большая честь и серьезный вызов, и он с нетерпением ждет начала работы, отметил ведущий.

Остапчук, со своей стороны, выразил уверенность, что, несмотря на серьезность работы, это будет очень весело.

У Мирошниченко есть опыт комментирования «Евровидения», он также был ведущим детского «Евровидения». Как заявил Мирошниченко, конкурс для него – гораздо больше, чем просто шоу, это значительная часть его жизни и его международная семья.