Неизданные произведения Принса перевезены на хранение в Калифорнию

Родственники и наследники исполнителя не были поставлены об этом в известность, сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сводных сестер певца - Шэрон и Норин.

Они потребовали вернуть эту ценную часть творческого наследия Принса в его имение. "Мы хотим, чтобы копии музыкальных произведений вернули в Paisley Park, они должны находиться именно там", - заявила АП Шэрон Нельсон. "У меня такое ощущение, будто Принс умер еще раз", - добавила она. Норин Нельсон назвала происшедшее "беспрецедентным и бессовестным".



Принс

По данным AP, суд оценил все движимое и недвижимое имущество певца в сумму около $200 млн. Записи, хранившиеся в сейфе в имении, считаются одним из самых ценных составляющих наследства.

Компания Comerica Bank & Trust управляет имуществом Принса и подтвердило агентству, что именно она приняла решение передать мастер- копии фирме Iron Mountain, занимающейся хранением особо ценных предметов. "С целью обеспечить сохранность звукового и визуального контента Принса Comerica выбрала компанию высшего класса в области хранения и архивирования Iron Mountain. Мы в четырех случаях обсуждали это с наследниками, любые утверждения об обратном не являются точными", - заявила Comerica.

В мае суд в Миннесоте назвал единственных наследников Принса. Ими признаны родная сестра певца Тайки Нельсон, а также его сводные братья и сестры Норин, Шэрон, Джон Нельсон, Омар Джексон и Альфред Бейкер.

ТАСС