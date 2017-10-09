Николай Басков уходит со сцены

"Я и так сделал очень много к своим 40 и дошел до того, что я утратил видение перспективы того, что я делаю, - написал артист в соцсетях. - Я думаю, для меня было бы неплохо отдохнуть и переоценить свою деятельность, ответить на некоторые вопросы самому себе. Я считаю, всем необходимо в какой-то момент сделать это. И вообще мне нужно отдохнуть от самого себя, да и публике следует от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым! "



Николай Басков

Ранее о желании на время прекратить творческую карьеру заявил Тимати.