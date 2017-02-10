«Ночные снайперы» показали тизер клипа «Очень хотела»

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Группа «Ночные Снайперы» опубликовала тизер клипа на песню «Очень хотела».

Премьера ролика запланирована на февраль 2017 года. Напомним, что впервые об этом клипе было сообщено в начале 2016 года. Ролик снял скандально известный режиссёр Юрий Грымов. Изначально клип предполагалось выпустить прошлой зимой, однако из-за неназванных причин премьера была отложена, пишет "Репродуктор". Песня «Очень хотела» входит в альбом «Выживут Только Влюбленные».

Композиция стала одним из официальных синглов с этой пластинки. Отдельно стоит отметить, что именно кадр из нового клипа лег в основу художественного оформления обложки диска.

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