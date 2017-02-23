«Ночные Снайперы» созданы для оркестра

Стоит напомнить, что в отличие от многих других рок-звезд «Ночные снайперы» сыграли с полноценным симфоническим оркестром всего два года назад. Это было тут же, в Сочи, на Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета, с его же оркестром «Новая Россия». Я видел этот концерт, он произвел невероятное впечатление — несмотря на сильное волнение Арбениной, ясность и эффектность формулы оркестрового звучания уж очень импонировала ее творческой манере.



Диана Арбенина

И дело тут вот в чем. Песни Дианы выросли из дворового музицирования под гитару, и если чем выделялась на голову Арбенина, так это именно умением подобрать внятные и гармонически неожиданные аккорды той условной гитары. Все песни Арбениной отличаются выразительным гармоническим рядом. Даже если оркестр будет играть пиццикато по последовательностям аккордов песен «Ночных снайперов», это уже будет само по себе эффектно и самодостаточно. А уж если добавить мелодий и опеваний…



Диана Арбенина, «Ночные снайперы» и «Новая Россия» п/у Юрий Башмета

Словом, очень странно, что Арбенина не стала играть с оркестром намного раньше, чем пару лет назад. Встреча с великим альтистом Юрием Башметом буквально перевернула все: поверьте, рок-артисту стоять перед профессиональным симфоническим оркестром не то что страшно, но жутко страшно. Оркестр просто не ориентируется на ритм-секцию, как рокеры, он слушается дирижера. Он может ускоряться и замедляться по темпу, прибавлять и убавлять громкости — все это крайне непривычно любому рокеру. Однако удивительный талант Арбениной придумывать яркие гармонические последовательности только в помощь, разве что «Океан Ельзи» можно в этом отношении поставить рядом (и у Вакарчука тоже были удачные концерты с оркестрами).



Диана Арбенина и Юрий Башмет

- Мы репетировали эту программу два года назад, - говорит Диана Арбенина. - Я думала, что это было год назад. Мы меряем время временами года, у меня они летят пачками. Многое видоизменилось, мы перестали быть отдельно группой и отдельно оркестром, - произошло слияние. Музыка не имеет границ, это наш общий эксперимент, общий ребенок. И у нас что-то получается. Я не очень похожа на классическую певицу, то ногой стукну, то подпрыгну. Но нас объединяет любовь к музыке.



Диана Арбенина

За два года прошло несколько концертов с «Новой Россией» и Юрием Башметом. На X Зимнем фестивале искусств Башмета в Сочи под слоганом «Все лучшее за 10 лет и премьеры» концерт «Снайперов» проходил именно под половинкой «все лучшее за 10 лет». Кое-что изменилось. К этому концерту были подготовлены оркестровки новых песен группы, их снова делал Дмитрий Рябцев (он и играл на фортепиано), но главное — сама Диана Арбенина стала внутренне гораздо свободнее.



Дмитрий Рябцев

- На том первом концерте я очень волновалась, не помнила ни один текст своей песни. Пела, глядя на пюпитр с текстами, хотя мне пюпитр пригодится разве что в 80 лет, и рвала их тут же после песни, ощущая, что с каждым порванным листом песен будет все меньше, - призналась на концерте Диана. - А сегодня я чувствую себя, как на своем обычном концерте. Как себя чувствуешь, оркестр?



Диана Арбенина

И сам Юрий Башмет явно ощущал себя комфортно. Ему нравится такая музыка, это ощущалось в каждом жесте, в каждом повороте головы. А оркестровка Рябцева действительно выше всяких похвал — она комфортна оркестру, и при этом тонко передает все нюансы замысла Арбениной, порою на порядок тоньше обыкновенных аранжировок «Ночных Снайперов». Опять же, не забудем о гармоническом ряде.



Диана Арбенина

Каждая песня Арбениной несет колоссальное внутреннее напряжение, драматизм. Кому, как не симфоническому оркестру, идеально передать эти эмоции? Сразу после оркестрового вступления «Кафка», драматичного, с литаврами, вступила и группа в своем полном составе. Вообще формула Рябцева беспроигрышна — чаще всего сначала звучит оркестровая тема, раскрывающая суть, затем вступает рок-группа со своей мощью и драйвом, проигрыш снова за явным преимуществом отдается оркестру, а дальше — как поведет сама песня.



Диана Арбенина

Начали с «Брамса» в балладном духе. С красивых перекличек духовых перешли к «Пароходам» - ох, как же здорово это звучит с оркестром! После предупреждения Арбениной «Вечер не обещает быть томным, у нас и классика и рок!» вдруг возникла приджазованная тема «Южного полюса», неожиданно перешедшая в мрачноватый гул гитар и гобоев. И, наконец, «Время года зима» - тот самый пионэр, с которого и началось сотрудничество Арбениной и Башмета, с грустным зимним мрачным соло Башмета на альте в коде. После которого Диана восторженно показала большой палец вверх.



Диана Арбенина и Юрий Башмет

«На границе» - это было с мощным воодушевляющим соло духовой секции и изящными гармоническими обыгрышами струнной. А сразу после «Коктебеля» началась киномузыка. Возможно, это не совсем корректное обозначение того, что творилось на сцене, - но так было и ассоциации буквально напрашивались. Увертюра в духе «Дети капитана Гранта», а затем — сдавленный шепот Дианы в «Демонах», - Диана иногда срывается на вокализ открытым звуком, но заканчивает все равно шепотом.



Диана Арбенина

Сюрпризом стала Ma Vie. На концертах «НС» давно перестали ее петь, но с оркестром она была уже сделана, и Диана решилась ее исполнить. Трогательный романс, почти без мелодического хука, но нежный и доверительный. Затем и «Абсолюты», и самая битломанская у Арбениной песня Club27 (в кои веки на мажорных гармониях!), при этом оркестр с легкостью совладает и с минорной каденцией, и попутно цитирует «Времена года». Ну насколько же все гармонично…

Затем Арбенина взяла электрогитару - «Актриса». Затем акустическую гитару - «Пусть нам повезет», и тут не просто романс под одну гитару, тут красивейшие переходы из мажора в минор на одном тоне, и наоборот.



Диана Арбенина

После антракта Арбенина пообещала, что «будет короче», но не получилось, да и битком переполненный зал Зимнего театра Сочи не хотел. Начали с «Бонни и Клайд» - и тут снова удивил оркестр Башмета кодой в духе Таривердиева. «Джаггер» было просто интересно воспринять в новом обличье, - сначала нарастающее напряжение от струнных пиццикато, затем рывки и трубный рык с кодой на ехидных тембрах соло-гитары.



На концерте

Концерт двигался по нарастающей: группы больше, оркестра меньше. Как привычно. «Гугл». «Асфальт». «Душа» (и снова киномузыка). И новые песни - «этонемне», и старые - «Катастрофически», «Розы», «31 весна». А нас бис - «Московский военный вальс», «До 100» и «Оченьхотела». Поклонники запускали воздушные кораблики…

Для Дианы Арбениной этот концерт в Сочи стал переломным. Она в самом деле, даже внешне, чувствовала себя абсолютно спокойно — с оркестром ей стало удобно. Она пела легко, и оркестр полностью поддерживал ее замысел. Возможно, это был лучший концерт «Ночных Снайперов» и Дианы Арбениной с симфоническим оркестром, - именно так это и выглядело. И такой счастливой от взаимодействия с оркестром Диану тоже не приходилось видеть. Все концы сошлись.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



«Ночные Снайперы» и «Новая Россия»



Диана Арбенина и Юрий Башмет