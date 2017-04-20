Новый дирижер FSO - Charles Latshaw

После десяти сезонов под руководством Elizabeth Schulze совет директоров «Флагшток-оркестра» решил найти ее преемника. Совет директоров высоко оценил результаты работы Элизабет - оркестр в отличной форме, репертуар варьируется в широком диапазоне от Прокофьева до переложений поп-музыки и джаза. С оркестром выступало немало известных солистов, а поддержка спонсоров обеспечила проведение бесплатных концертов для студентов.

Рассматривались 4 кандидатуры. Причем каждому из дирижеров-кандидатов дали возможность сыграть собственный концерт с оркестром. Выбор основывался не только на музыкальном опыте дирижера, но и сугубо психологических моментах - кто лучше подходит оркестру и с кем можно надеяться на бурное его развитие в будущем.

Победителем конкурса стал Чарльз Лэтшау - музыкальный руководитель Grand Junction Symphony Orchestra в Колорадо, а ранее - директор Kent/Blossom Music Festival в Огайо и дирижер Kent State University Orchestra. Кроме того, как трубач он имеет большой опыт выступления с джазовыми коллективами.



Чарльз Лэтшау

Чарльз признался, что он - заядлый кулинар, обожает печь хлеб и делать собственный сыр. Другое его увлечение - горные лыжи, пеший туризм по лесам.

Flagstaff Symphony Orchestra проводит уже 67-ой свой сезон. Оркестр был создан в 1950 году как любительский, при университете Северной Аризоны. С 1961 года была создана некоммерческая ассоциация, поддерживающая оркестр. Сегодня это полностью профессиональный оркестр, гастролирующий по всему миру.