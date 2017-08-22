Новый «Голос» стартует 1 сентября

"Первый канал объявляет о премьере нового сезона музыкального проекта "Голос". Из 10525 претендентов, приславших минувшим летом свои заявки на участие, было отобрано 158 человек, кто поднимется на знаменитую на всю страну сцену во время "слепых прослушиваний" в надежде покорить слух требовательных наставников", — говорится в пресс-релизе канала.
"Золотой состав"
В жюри шестого сезона шоу "Голос" возвращается "золотой состав" — Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.
Первый выпуск сезона покажут 1 сентября в 21.30 мск.
Комменты