Новый персонаж «Пикника» не помещается в пространстве

Группа «Пикник» продолжает работу над программой «Искры и Канкан». По словам Эдмунда Шклярского, альбом с одноименным названием уже готов и ждет релиза, а вот над сценографией нужно еще поработать.



Пикник

«Насчет костюмов вопрос непростой. Готовы костюмы полностью у Игоря Васильева, а у музыкантов пока частично. Новые персонажи, конечно, появятся. Один уже появился, но опробовать его не удалось – не помещался в пространстве. Надо будет теперь арендовать для него целый зал! Сейчас идет горячая пора не только музыкальной составляющей концертов, но и, по традиции, визуальной части, не побоюсь этого слова, шоу. Это будет, без преувеличения, незабываемое захватывающее зрелище. Не пропустите!»,- рассказал НСН Эдмунд Шклярский.

На днях «Пикник» запустил краудфандинговый проект, посвященный выходу альбома. Поддержать новую пластинку можно на сайте Planeta.ru. Среди лотов – картины Эдмунда Шклярского и участие в квесте «Великий Инквизитор».