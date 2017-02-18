NYT: «Евровидение» на Украине находится под угрозой срыва

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Песенный конкурс «Евровидение-2017», который должен пройти в Киеве в 2017 году, оказался под угрозой срыва.

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на The New York Times.

«Евровидение» — конкурс, который поспособствовал началу карьеры международных суперзвезд, таких как Селин Дион, в настоящее время оказался под угрозой после того, как украинская команда, занимающаяся мероприятием, объявила о своем уходе в связи с обвинениями в коррупции и плохом управлении, пишет газета.

Издание отмечает, что «остаются вопросы» о том, были ли должным образом проведены тендеры на строительство звуковой сцены конкурса и деревни гостей.

13 февраля сообщалось, что команда, готовившая «Евровидение-2017» в Киеве, объявила о прекращении работы.

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