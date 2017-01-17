Нюша сняла клип «Тебя любить»

Режиссером клипа выступил Баходыр Юлдашев, с которым Нюша сотрудничала и ранее: «Тебя любить» станет шестым по счету видео этого творческого тандема.
Видеоистория, равно как и сама композиция «Тебя любить», повествует о любви, которую певица называет самым сильным и главным чувством для каждого человека.
В новом клипе Нюша предстанет сразу в нескольких ярких экранных образах, олицетворяя чувственность и перерождение женщины в любви. Помимо костюмов, для съемок был создан специальный головной убор тонкой ручной работы, использовалась техника боди-арт, что позволило создать по-настоящему яркие образы, сильно отличающиеся друг от друга.
Светящееся тело в прозрачной капсуле, летящей в бесконечном пространстве вселенной, капли воды стекающие на землю с ног прекрасной девушки, оживляющие безжизненные кратеры и пустыни, кисти рук, распускающиеся цветами... Фантастичность и аллегоричность образов, придуманных режиссером, дает возможность зрителю по-разному трактовать их смысл. И все-таки, главная мысль песни, которую исполнительница (она же автор музыки и слов) хотела бы донести до слушателя, по ее мнению будет очень точно передана в новом видео.
"Мне хотелось напомнить всем, что любовь везде, любовь вокруг нас, и нужно только открыть сердце, чтобы впустить ее. Мне нравится, что Баходыр очень точно почувствовал атмосферу песни: в ее музыкальном звучании есть стремительная, словно несущаяся сквозь вселенную, энергия, которая наверное и стала основой для придуманных режиссером космических и фантастических образов. Мне же нужно было оживить эти образы, наполнив их своими чувствами и эмоциями, показать любовь в самых прекрасных ее проявлениях. Надеюсь, у меня это получилось, ведь настоящая большая любовь – это то, чем сейчас наполнено мое сердце», - рассказала Нюша.
Сам сингл «Тебя любить» певица называет искренним признанием и воплощением мысли о предназначении женщины любить и быть любимой.
Песня впервые прозвучала на концерте Нюши в Крокус Сити Холле в минувшем ноябре, сразу полюбившись многочисленным поклонникам певицы. А уже в феврале на всех официальных ресурсах состоится и премьера клипа «Тебя любить», который обещает стать чувственным подарком от певицы к началу весны.
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