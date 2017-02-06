О проекте Бутусова «Пробужденная радость» расскажут на «Культуре»

«Пробужденная радость» – совместная работа Вячеслава Бутусова и Екатерины Мечетиной, премьера которой состоялась в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года.



Вячеслав Бутусов

Фильм снял режиссёр Геннадий Лобанков. Хронометраж картины составляет тридцать минут, в течение которых зрители увидят фрагменты музыкального спектакля, а также интервью с участниками проекта, пишет "Репродуктор". Фильм выходит под названием «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости».

Напомним, что в основе этого музыкального спектакля лежат семнадцать притч из новеллы «Пробужденная радость», которая входит в книгу Вячеслава Бутусова «Архия». Над этим проектом рок-музыкант работал совместно с классической пианисткой Екатериной Мечетиной. Спектакль поставлен при финансовой поддержке поклонников. Фильм про спектакль

«Пробужденная радость» выйдет в эфир 12 февраля 2017 года. Время начала – 16:05 по московскому времени.