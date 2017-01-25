Объявился турецкий отец Adele

К такому выводу он пришел, основываясь, помимо прочего, на форме пальцев рук певицы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hurriyet Daily News.



Адель

Асар выразил готовность подтвердить родство с британкой при помощи теста ДНК. «Я также хотел бы пригласить Адель и ее мать в отпуск», — добавил он.

По словам 52-летнего музыканта, он познакомился с матерью певицы Пенни Эдкинс за девять месяцев до рождения Адель. Он работал таксистом, когда англичанка приехала в отпуск на Эгейское море. «Она хотела забрать меня с собой в Англию, но я сказал, что хочу остаться в Бодруме. Она вернулась домой», — рассказал Асар.

Он отметил, что имеет с Адель физическое сходство: певица унаследовала от Асара форму пальцев рук и интонации голоса.