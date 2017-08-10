Ольга Арефьева показала «Боль»

"Песня "Боль" возникла из стихотворения, которое я написала в 1990 году (специально подняла архивы, чтобы узнать дату). Ну, то есть, 27 лет назад, - рассказывает Ольга. - Тогда для меня действительно было мрачное время - угнетающая социальная действительность, отсутствие поддержки и перспектив, жилья, денег и места в жизни. Чужие дома и города, смутное ощущение своего таланта, который при этом никому не нужен, постоянное чувство опасности. О какой боли песня? И осталась ли она через 27 лет? Да, она еще и об экзистенциальной боли, которую неминуемо на каком-то уровне ощущает каждый чувствующий человек. Но и о конкретной боли бесприютной юности, которая уже давно в прошлом. Тогда стихотворение кончалось на безысходной ноте. Примерно лет десять назад я прочитала рассказ Людмилы Петрушевской "Чёрное пальто". Меня поразило сходство образов. Это визионерское произведение транслирует реальность страшных сопредельных миров, куда попадают заблудившиеся и наделавшие непоправимых глупостей молодые души. И в рассказе, и в стихотворении описываются ощущения девушки, которая не понимает, где она, и куда добирается через странный и страшный город с очень и очень пугающими попутчиками. У Петрушевской рассказ кончается тем, что героиня сумела проснуться и в последний момент предотвратить непоправимое.

Под влиянием этого рассказа и общего переосмысления жизни я тогда дописала к своему стихотворению финал, который менял его смысл на победу и спасение. Они горькие, больные, но настоящие! И сейчас многие переживают подобные состояния: никто не застрахован и от депрессии, и от эмоционально подавляющих событий, которые не может, казалось бы, перенести.

Наши чувства в разные моменты жизни могут быть очень тяжелыми, но надо помнить, что за нашей спиной - близкие, которые в нас нуждаются, которым без нас будет по-настоящему тяжело. Мудрецы советуют повесить перед глазами табличку: «и это пройдёт». И читать её в самые трудные моменты. Но и в самые счастливые - тоже читать.

Да, нужно много мужества, чтобы отбросить как нестоящую ерунду то, что ещё недавно казалось таким важным и завело в мрачный раскопанный город с домами без номеров. Но люди, пережившие попытки суицида, единодушно говорят, что со временем становится видно, что причины, как правило, совершенно не стоят того, чтобы отказываться от жизни. И способ этот плох - никаких проблем он не решает, зато лишает свободы и отнимает всё.

Уже относительно недавно, несколько лет назад, я сочинила музыку к этим стихам, и они стали песней."