Ольга Арефьева выпустила клип «Мебель»

«Давайте поговорим о темной стороне любви, - рассказывает Ольга Арефьева. - Когда вы просто нравитесь человеку - он для вас может выглядеть интересным, блестящим, остроумным и уверенным. Но когда он в вас влюблен по-настоящему, он больше всего похож на овцу. Если вы влюблены по-настоящему, вы тоже похожи на овцу. А что овца? Ее можно стричь, пинать, использовать. Ее можно делать вещью.

От любимого человека невозможно защититься, даже если он подлец и негодяй, именно потому, что любящий - как овца. Он готов отдать всё, в том числе самого себя, и совсем не защищается. В случае взаимной любви это идеальная ситуация - оба друг другу полностью открыты и дарят себя. А вот в случае невзаимной, или когда один из двоих вообще не способен любить, а умеет только использовать, мы рискуем увидеть ситуацию "волк и ягнёнок".

Любовь, понятая правильно или ложно, искренняя и не очень, тайная и официально одобренная, натуральная или однополая - не повод делать из человека вещь. Неравенство сил и материального положения - не повод делать из человека вещь. Зависимость одного от другого, беззащитность и жертвенность - не повод делать из человека вещь.

Эта песня - про ярость и отчаяние, обесценивание и объективацию. Про молчание ягнят и про расфигачивание всего на свете в щепки. Про превращение живого человека в предмет, с которым можно не считаться. Который можно использовать и бросать, ломать и выбрасывать. Это не про женщин и мужчин.

Это сказка про то, что часто хорошие девочки почему-то влюбляются в психопатов, нарциссов и садистов. И хорошие добрые парни попадают в руки манипуляторшам и стервам. И что ваш начальник, клиент и даже друг и партнер могут смотреть на вас как на вещь и функцию, а получив от вас эгоистичное желаемое - выбрасывать.

Все, из кого делают мебель! Я - ваш голос. Это про абьюз. Это про домашнее насилие. Про эксплуатацию и рабство. Про тайные слезы за улыбающимся фасадом. Про женщин, которых насилуют мужья. Про девушек, которых продают в проститутки. Про слабых, которых эксплуатируют сильные. Про романтиков, о которых вытирают ноги циники. И да, это все же о мужчине и женщине. Если мужчина не видит в женщине человека, а видит лишь юбку, грудь, ноги и то, что между ними - он делает из нее мебель. И если она имеет несчастье с таким связаться, она подвергается смертельной опасности. И если женщина видит в мужчине только кошелек, член и статус, если он слышит только "ты должен или не мужик"! - то он тоже мебель.

Когда кто-то считает, что ради сиюминутной выгоды или прихоти ему не зазорно перешагнуть через вашу судьбу, жизнь, здоровье, физическую неприкосновенность, психическую цельность - он делает из вас вещь. Когда это делаете вы с кем-то другим - вы делаете из него вещь. И это заложенная бомба, которая тикает».

Режиссер и монтажер клипа Ольга Арефьева, оператор Андрей С. Помощь во всем - Елена Калагина.

В клипе снимались участницы питерской шоу-группы MAAVI.