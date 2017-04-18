Опубликовано видео репетиции «Программы А» с «Алисой»

Фактически видео представляет собой полный сет коллектива, показанный 28 января 1995 года в прямом эфире канала «РТР», пишет "Репродуктор".

Представленная запись известна как концертный альбом «На Шаболовке». По сути, это была телевизионная презентация вышедшего недавно альбома группы «Алиса» «Черная метка». Впервые в своей истории легендарный коллектив сыграл концерт в прямом телеэфире на огромную аудиторию.

Ранее в интернете можно было найти только запись прямого эфира «Программы А» с участием группы «Алиса». Теперь же поклонники команды могут насладиться качественной записью репетиции передачи. Отдельно стоит отметить, что репетиционный и концертный сет-листы этого выступления имеют некоторые отличия.

В опубликованное видео вошли композиции:

Черная метка

Паскуда Земля

Печать зверя

Белая невеста

Дурак

Синий дым