«Орел и Решка» заставит звезд прожить на $100

«Орла и Решки» решили и дальше развивать линейку проекта и приступили к разработке концепции «Звездного сезона». Как и прежде, жребий-монетка будет решать, кому из селебрити повезет провести выходные с королевским размахом, а кто попробует выжить в чужой стране на сто долларов.



Андрей Бедняков

В каждом выпуске в путешествие предполагается отправлять новую пару «звездных» ведущих. Каждый из них должен быть готов к тому, что в его распоряжении окажутся только сто долларов, а это значит- ночевки в хостелах, уличная еда и долгие пешие прогулки. Окажутся ли готовы к такому формату люди, привыкшие отдыхать с комфортом, покажут съемки. Но, если фортуна окажется благосклонна, то золотая карта позволит «звездному» ведущему устроить себе по-настоящему шикарный уик-энд. Список артистов, с которыми создатели «Орла и Решки» планируют вести переговоры, держится в секрете.