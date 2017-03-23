Организаторы «Евровидения» нашли вариант для участия Самойловой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет, а также стремясь сохранить аполитичный характер песенного конкурса "Евровидение", ЕВС активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала", - говорится в заявлении ЕВС.



Юлия Самойлова

В организации подчеркнули, что еще никогда прежде участникам не предлагалась возможность выступить на конкурсе не в живую, а транслировать свое выступление.

"Мы продолжаем диалог с украинскими властями с целью обеспечить присутствие всех участников для живого выступления в Киеве - это, на наш взгляд, наиболее предпочтительный вариант", - заявил исполнительный супервайзер "Евровидения" Юн Ула Санн. "Песенный конкурс "Евровидение" обязательно должен быть свободным от политики как таковой, - добавил он. - Мы предложили Первому каналу возможность транслировать в прямом эфире через спутник выступление Юлии, поскольку ЕВС стремится к тому, чтобы все вещательные компании, которые решили принять участие в показе песенного конкурса "Евровидение", могли сделать это".

Председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг в свою очередь выразил надежду на то, что власти Украины не утвердят запрет Службы безопасности Украины (СБУ) и найдут решение, которое отвечало бы девизу мероприятия: "Celebrate Diversitу", что можно перевести как "Праздник разнообразия".