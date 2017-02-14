От Лепса ушел весь коллектив его продюсерского центра

Об этом Life.ru стало известно из источника в окружении артиста. С 55-летним певцом завершил сотрудничество практически весь состав ПЦ во главе с концертным директором и менеджментом. Информацию Лайфу подтвердили руководители продюсерского центра Александр Никитин и Майя Серикова.



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— Совместно с Григорием мы пришли к этому решению, — сообщила Серикова. — Со своей стороны мы обязательно закончим все проекты, которые были начаты в период работы с Лепсом, и выполним все обязательства. Далее мы продолжим деятельность в рамках нашей собственной компании MS Production, которая уже занималась организацией юбилейного концерта Льва Лещенко и шоу Натальи Королёвой в Кремле.

Причины, по которым сотрудничество прекратилось, Никитин и Серикова озвучивать отказались, но уточнили, что с Лепсом они остались в дружеских отношениях.

— Речь идёт лишь о желании сосредоточиться на развитии и расширении своей компании, — подчеркнул Никитин. — Мы просто решили закончить наше личное сотрудничество с Лепсом и ведение всех его дел.

О судьбе артистов, которых продюсировала компания, пока ничего не известно. Среди подопечных Григория Лепса сейчас, кроме Панайотова, звёзды шоу "Голос" Шариф и Нико Неман, певицы Ромади, Алина Гросу, Татьяна Ширко, а также несколько менее популярных исполнителей.