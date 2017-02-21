Отец приемных детей Мадонны считает, что его обманули

Суд одобрил ее запрос и разрешил забрать детей с собой в Англию. Однако чуть позднее выяснилось, что родной папа близняшек Адам Мвале не понял сложившуюся ситуацию. Мужчина присутствовал в суде, но потом заявил, что органы ввели его в заблуждение своим решением. По словам отца, он надеялся когда-нибудь вновь увидеть детей. Власти Малави разрешили Мадонне удочерить близняшек



Мадонна с Эстер и Стеллой

«Я не знал, что эта богатая женщина из Англии заберет их навсегда. Меня ввели в заблуждение. Я думал, что она вырастит их, даст образование, а потом они вернутся домой, чтобы помогать мне. Я их отец и всегда им буду. Я не бросал своих девочек на произвол судьбы, после смерти жены я отдал их в детдом, потому что там им обеспечат уход. Каждый день я тратил по несколько часов на дорогу, чтобы навестить своих детей», - заявил Адам.

Мужчина признался одному из зарубежных изданий, что он заранее знал о планах Мадонны обучить девочек. Мвале не стал препятствовать ее действиям, поэтому предоставил детям уникальную возможность отправиться с артисткой в Англию.

Счастливая Мадонна уже показала в социальных сетях видео с Эстер и Стеллой. Девочки поют песню под аккомпанемент на фортепьяно.