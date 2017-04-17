Отказ от трансляции «Евровидения 2017» поддерживают 40% россиян

Респондентам был задан вопрос: "Как вы считаете, следует ли в случае, если украинские власти все же не допустят Юлию Самойлову к участию в конкурсе “Евровидение”, отказаться от трансляции этого конкурса на территории России?"

Опрос показал, что, что 40% россиян поддерживают решение отказаться от трансляции конкурса Евровидение-2017" в России , 41% не согласен с таким решением.

"Левада-центр" уточняет, что вопрос задавался до того, как стало известно о недопуске украинской стороной к участию Юлии Самойловой и отказе России от трансляции этого конкурса.