Paul McCartney поучаствовал в записи альбома Foo Fighters

Он поработал над одной из песен в качестве барабанщика, сообщает Газета.ru со ссылкой на Consequence Of Sound.

Диск «Concrete and Gold» выйдет в сентябре. В записи принимали участие и другие знаменитые артисты, в том числе Шон Стокман из Boyz II Men.



Paul McCartney

По словам лидера Foo Fighters Дэйва Грола, Маккартни – их давний друг.

«Он великий. Он самый чудесный человек на свете. Он прекрасный парень», – заявил Грол.

Утверждается, что Маккартни даже не слышал песню, партию на барабанах для которой записывал, причем на запись потребовалось всего два дубля.

Предыдущей совместной работой Маккартни и Грола была песня «Cut Me Some Slack». В ее записи также принимали участие Крист Новоселич и Пэт Смир (Грол, Новоселич и Смир в прошлом играли в группе Nirvana).