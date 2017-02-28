Paul Rose хочет получить от U2 $5 млн за плагиат

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Роуз подал иск в Федеральный суд Манхэттена в понедельник. По словам композитора, U2 использовали многие элементы его песни "Nae Slappin" в поиске вдохновения для своей композиции "The Fly", которая входит в альбом 1991 года "Achtung Baby".

"Обычный неискушенный слушатель обоснованно заметит, что песни практически одинаковые, и поймет, что имеет место нарушение авторского права" — заявил Роуз.

Согласно материалам иска, U2 услышали его песню, подписав контракт со звукозаписывающей компанией Island Records в 1989 году. В этом же году Роуз предоставил демозапись своей песни руководству студии.

Через суд Роуз надеется добиться признания своего авторства песни "The Fly", получить 5 миллионов долларов компенсации и оплаты адвокатского гонорара.

Представители U2 и Island Records пока никак не прокомментировали ситуацию.