Первую партию билетов на «Евровидение» раскупили за 40 минут

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ), которая является организатором конкурса.

"Большинство покупателей было из стран Евросоюза", - информировали в НКТУ.

Продажа билетов на финальное шоу конкурса стартовала накануне в 21:15 мск. Первая партия была распродана уже через 40 минут. "Это 1852 билета", - уточнили в пресс- службе, заверив, что "волн продажи будет не менее трех". Как сообщил ТАСС представитель официального сервиса продаж "Concert.ua", "продажа второй партии билетов ожидается сегодня после обеда". Цены на билеты финального концерта достигают €500, нижнюю планку организаторы не называют.

Накануне также началась продажа билетов на финальную репетицию конкурса - Дневной финал. "На 11:00 (12:00 мск) 15 февраля на это шоу было продано 2630 билетов", - уточнили в НТКУ. Кроме того, в пресс-службе отметили, что сегодня "появились в продаже билеты на семь остальных шоу (репетиции - прим. ТАСС) - по 2 тысячи билетов на каждое".

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая.