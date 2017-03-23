Первый канал отказался от дистанционного участия в «Евровидении»

Приводим полностью заявление Первого канала.

«Первый канал получил официальное предложение EBU, заключающееся в том, чтобы российская участница Евровидения Юлия Самойлова выступила в полуфинале конкурса посредством прямой трансляции ее выступления из Москвы. В связи с этим мы считаем необходимым заявить следующее.



Юлия Самойлова

Первый канал действовал в полном соответствии с правилами "Евровидения" и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет.

По правилам "Евровидения", страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса.

Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения". Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».