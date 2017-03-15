Песня «Чайфа» вошла в саундтрек сериала

Композиция под названием «Псы с городских окраин» звучит в официальном трейлере проекта, пишет "Репродуктор". Кавер-версию известной песни легендарного уральского коллектива специально для фильма сделала группа «Наадя». Для рекламы сериала из его фрагментов смонтировали клип, за кадром которого и звучит композиция.

Песней группы «Чайф» в интерпретации «Наади» рекламируют второй сезон сериала «Закон каменных джунглей». Сам проект стартует 20 марта 2017 года на телеканале ТНТ. Интересующиеся, не пропустите.