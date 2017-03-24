Песня Самойловой для «Евровидения» набрала миллион просмотров

Официальное видео было опубликовано на канале «Евровидения» на сайте YouTube 13 марта 2017 года. К настоящему времени его посмотрели почти 1,1 млн раз.

Сможет ли Самойлова выступить с этой композицией в Киеве, до сих пор неизвестно. Ранее сообщалось, что Первый канал отказался от дистанционного выступления певицы на «Евровидении».

Также сообщалось, что Европейский вещательный союз намерен продолжить поиск вариантов, позволяющих принять участие в «Евровидении» всем артистам, в том числе Самойловой.