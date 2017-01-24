Песню группы «Пикник» перевели на язык жестов

Своеобразную кавер-версию песни «Королевство кривых» сделали представители Школы жестового языка «Образ», пишет "Репродуктор". Клип был снят ещё осенью 2016 года, однако публике его представили только сейчас. Таким образом, с творчеством группы «Пикник» смогли ознакомиться и слабослышащие люди.

Сама песня входит в альбом «Королевство Кривых», релиз которого состоялся в 2005 году. Композиция также вошла в саундтрек одноименного телевизионного сериала. На песню также был снят официальный клип группы «Пикник».

Школа жестового языка «Образ» обращается к творчеству отечественных рок-групп не впервые. Ранее представители организации делали сурдоперевод к песням групп «Калинов Мост», «Пилот», «Ночные Снайперы», «Гражданская Оборона» и многих других.