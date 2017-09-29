«Пикник» выпустил «Искры и канкан»

Как сочетается название пластинки с названиями песен, решать слушателю. Но если вспомнить год 2017, в который состоится релиз, то многое станет понятно, - говорится в пресс-релизе группы.

Лихие пришли времена! Нет, это не просто эмоциональное восклицание, это название первой песни. А разве были когда-то другие времена? Этот вопрос проходит лейтмотивом через весь диск. Тут и "Злая кровь " - так именуется вторая песня, и бравый припев другой композиции:"Капитаны пьют вино, корабли идут на дно!" (здесь все полно оптимизмом, ведь трек называется "Все хорошо!").