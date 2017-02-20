Pink переезжает в Австралию

Сегодня инсайдеры сообщили, что Пинк вместе с мужем Кэри Хартом, дочерью Уиллоу и сыном Джеймсом решилась на переезд в австралийский штат Виктория, пишет Hello!. На это ее вдохновила телеведущая Эллен Дедженерес, которая недавно приобрела в Морнингтон Пенинсуле особняк.



Пинк

Пинк обратилась к тому же агенту по недвижимости, который работал с Эллен. По словам инсайдеров, Пинк уже "нашла дом, который ей действительно нравится". Особняк находится в престижном районе Пенинсула, его еще называют аналогом Малибу. В нем находятся дома богатых и знаменитых людей и имеется закрытая пляжная территория.