Письмо Тупака Шакура с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на торги

Стартовая цена раритета определена в $100 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ.

Он разместил выдержки этого письма, датированного 15 января 1995 года. Оно адресовано просто М, но можно не сомневаться в том, о ком именно идет речь. В 2015 году Мадонна призналась, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году. Письмо было написано в тюрьме, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие.

В письме музыкант признавал, что расовый вопрос сыграл определяющую роль в его решении порвать с певицей. "Встречи с чернокожим не поставят под угрозу карьеру такого человека, как ты, если вообще есть в мире что-то, что способно заставить тебя быть не такой открытой и живой", - писал Шакур. "Но для меня, по крайней мере при прежнем мировосприятии, долг быть верным имиджу был превыше всего. В обратном случае я бы подвел половину людей, сделавших из меня то, кем я являлся", - продолжал рэпер, поклявшись, что никогда не преследовал цель причинить боль Мадонне.

Он также признавал, что был обижен и разгневан тем, что в одном из интервью поп-звезда резко высказалась в том смысле, что "с нее хватит быть реабилитационной клиникой для рэперов и баскетболистов". "Эти слова нанесли мне глубокую рану, ведь я никогда не подозревал тебя в интимных связях с другими рэперами, кроме меня. В то время я много чего наговорил из-за обиды, естественного желания дать сдачи и эгоизма", - говорится в письме.

Шакур писал, что с момента разрыва отношений с Мадонной он "созрел духовно и умственно", а также просил воспринимать его прошлые ошибки в ракурсе поведения "недостаточно опытного молодого человека по отношению к невероятно известному секс-символу". При этом рэпер предлагал Мадонне снова стать друзьями и хотел как можно скорее поделиться с ней очень личной информацией, намекая на то, что с ним скоро может случиться непоправимое. "Мадонна, будь осторожна. Некоторые люди не столь достойны, как кажутся, так как их сердца кровоточат от зависти и злобы. Они без колебаний причинят тебе вред", - объяснял он, приводя в доказательство шесть пуль, выпущенных в него во время покушения.