Планировавшего теракт на концерте Элтона Джона приговорили к пожизненному сроку

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на "Би-би-си".

В апреле этого года Саид признался в суде, что пытался достать оружие и взрывчатые вещества, а также связаться с другими экстремистами. Также он сообщил, что рассматривал в качестве потенциальных мест теракта территорию около Букингемского дворца, концерт музыканта Элтона Джона и улицу Оксфорд-стрит.

Саид планировал совершить теракт 11 сентября 2016 года в день пятнадцатилетия трагедии в США. Преступника вычислили в ходе совместной спецоперации МИ-5 и Скотленд-Ярда.