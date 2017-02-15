Победительница шоу «Голос» получила 1 млн рублей на съемки клипа

Денежную премию девушке вручил банк «Югра», сообщает Газета.ru со ссылкой на сообщение банка.

«После победы в «Голосе» мне, как молодому исполнителю, нужно продолжать развитие и не терять тесного контакта со слушателями», — заявила Антонюк, добавив, что выход первого видеоклипа станет для нее важным шагом в профессиональной карьере.

Финал шоу «Голос» состоялся 30 декабря 2016 года. В нем приняли участие четыре сильнейших исполнителя — Александр Панайотов, Сардор Милано, Дарья Антонюк и Кайрат Примбердиев. В ходе SMS-голосования Антонюк из команды Леонида Агутина поддержали 53,6% зрителей. Ее главный соперник Александр Панайотов занял второе место с 46,5% голосов.