Подобраны актеры для фильма о Queen

Ранее стало известно, что вокалиста Фредди Меркьюри сыграет Рами Малек из сериала «Мистер Робот».

Теперь сообщается, что в роли барабанщика Роджера Тейлора снимется Бен Харди («Люди Икс: Апокалипсис»), а в роли гитариста Брайана Мэя – Гвилим Ли, пишет Газета.ru со ссылкой на Rolling Stone.

Кроме того, Джозеф Маццелло перевоплотится в басиста Джона Дикона.

Режиссер байопика – Брайан Сингер («Подозрительные лица», «Люди Икс»). К проекту присоединился и архивист Queen Грег Брукс.

Съемки начнутся в ближайшее время.