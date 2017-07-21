Полина Гагарина показала драматический клип

Полина провела на съемочной площадке 20 часов. Творческая группа, работавшая над сценарием видео, оставила финал клипа открытым, предлагая зрителям самостоятельно додумать и решить, чем закончилась история.
«Для меня эта песня стала очень важной. Мы рассказали настоящую жизненную историю с необычным финалом – красивым и очень выразительным» – делится впечатлениями Полина.
Главного героя в клипе сыграл актер и танцор Сергей Крапива. Режиссер ролика Леонид Колосовский (Mozgi Production). Оператор Алексей Куприянов.
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