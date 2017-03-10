Полина Гагарина показала семью в клипе «Стану солнцем»

Новое любительское видео Полины Гагариной сделано из документальных кадров во время семейного отпуска на Мальдивах этой зимой.

- «Стану солнцем» – одна из моих любимых песен на альбоме. Когда я писала музыку, думала о самых близких людях и своих чувствах к ним» – делится впечатлениями Полина. «Мы долго не могли определиться с клипом, а потом поняли, что не нужно ломать голову – в этом видео должна быть моя семья, самые любимые и дорогие мне люди. Клип получился классным и тёплым по настроению, естественным по картинке и личным по сути. Какие–то кадры снимала я сама, большинство – мой муж».