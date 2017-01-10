Полина Гагарина ждет второго ребенка

Поклонники пришли в восторг от этой новости и уже начали поздравлять певицу с грядущим пополнением в семействе, однако сама артистка молчала и никак не реагировала на эти сплетни, пишет Womanhit.

А чуть позже в микроблоге Полины появился официальный комментарий представителя Гагариной. Правда: «В связи с сообщениями о беременности Полины Гагариной, опубликованными на днях в СМИ, представляем официальный комментарий менеджмента певицы. Полина продолжает работу в обыкновенном режиме, в соответствии с запланированным и утвержденным ранее графиком».

Никакой ясности это сообщение не внесло, поэтому поклонники продолжали гадать, беременна их любимица или нет.

И вот Гагарина сама косвенно подтвердила, что скоро станет мамой. В финале пятого сезона шоу «Голос» ведущий Дмитрий Нагиев назвал Полину доброй Фрекен Бок проекта. «Если, Дмитрий, под фразой „Фрекен Бок“ вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь», — рассмеялась в ответ Полина.

Кстати, для финала певица выбрала черное блестящее платье, расширяющееся под грудью, но даже оно не смогло скрыть заметно округлившийся животик звезды. Поклонники предполагают, что Гагарина находится уже на пятом месяце.

На творческом вечере Константина Меладзе в Сочи, Полина также выступала в просторном платье.