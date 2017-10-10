Посвященная Grammy выставка откроется в Москве

Об этом сообщил в понедельник основатель и директор музея Grammy в Лос-Анджелесе Боб Сантелли, выступая по видеосвязи на презентации РНМП-2017.

"В начале этого года на церемонии Grammy в Лос-Анджелесе мы вместе с Михаилом Гуцериевым (генеральным спонсором РНМП - прим. ТАСС) обсуждали возможности для развития отношений между российскими и американскими музыкантами. В результате появилась идея создать выставку, которая расскажет о музыке, звучавшей на Grammy, и о том, что вдохновляет музыкантов по всему миру на создание музыки. Эта выставка будет в Москве в декабре этого года", - сказал Сантелли.

Выставка откроется 13 декабря в Государственном Кремлевском дворце, где будут объявлены лауреаты РНМП-2017. Затем экспозицию можно будет увидеть до конца месяца в Смоленском пассаже.

"Я узнал о работе в Москве по созданию Российской музыкальной премии, основанной на тех же принципах, что и награда Grammy. Эта премия для тех артистов, кто сам предоставляет музыкальный материал для оценки и сам участвует в оценке работы своих коллег, их музыки и песен. Это замечательный проект, и, надеюсь, он будет жить и развиваться", - добавил глава музея.

ТАСС