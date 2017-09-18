Появилось последнее личное видео Честера Беннингтона

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Вдова вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала видеозапись, сделанную за 36 часов до смерти музыканта.

На видео запечатлено, как он проводит время с семьей, передает РИА Новости.

"Мой следующий твит — самый личный твит, который я когда-либо делала. Я показываю вам это, чтобы вы знали, что у депрессии нет настроения или лица", — написала Талинда в Twitter. ​

"Это то, как депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы любили его", — продолжила вдова Беннингтона. В записи также содержатся хэштеги "к черту депрессию" и "сделаем так, чтобы Честер гордился". Она прикрепила к сообщению видеозапись, на которой запечатлено, как Честер проводит время со своей семьей, смеется и улыбается.

В июле фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти стало самоубийство. Беннингтон был похоронен недалеко от своего дома в ботаническом саду в Палос-Вердес-Эстейтс.

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