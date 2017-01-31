Прошла жеребьевка «Евровидения 2017»

Онлайн-трансляция мероприятия состоялась на YouTube-канале Eurovision Song Contest, пишет Lenta.ru.
России отдали место в первой половине второго полуфинала. Вместе с ней выступят Ирландия, Венгрия, Сербия, Австрия, Дания, Румыния, Мальта, Республика Македония и Нидерланды.
В рамках мероприятия, прошедшего в Коронном зале Киевской городской администрации, президент городского совета Стокгольма Ева-Луиза Эрландссон Слорак вручила мэру Киева Виталию Кличко символический ключ от «Евровидения», который сочетает символику городов, проводивших музыкальное соревнование.
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