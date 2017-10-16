Путин поздравил Хворостовского с 55-летием



Дмитрий Хворостовский

«Позвольте сердечно поздравить Вас с Днём рождения, выразить искреннее восхищение Вашим талантом, силой духа и стойкостью.

Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к своим слушателям позволили Вам добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, заслужить признание и любовь ценителей музыкального искусства во всём мире. И конечно, с особой теплотой и самыми добрыми чувствами к Вам относятся на Родине, в России.

Желаю Вам здоровья, оптимизма, бодрого душевного настроя.»