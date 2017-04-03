Путин заявил о необходимости индексации грантов творческим коллективам

Как заявил глава государства на медиафоруме Общероссийского народного фронта, с правительством обязательно будет разговор по индексации грантов, но «генерально» вопрос об улучшении благосостояния творческих коллективов должен решаться не грантами.

Как пояснил президент, гранты – чрезвычайный инструмент повышения благосостояния творческих коллективов, и цель их выдачи заключалась в сохранении ведущих коллективов на мировом уровне.

Путин отметил, что гранты для ведущих музыкальных коллективов не индексировались с 2012 года.

Кроме того, глава государства напомнил, что идея об учреждении подобных грантов возникла в 2003 году, в настоящее время эти суммы предоставляются более чем 80 коллективам, общая сумма поддержки превышает 5 млрд руб.

Также выдаются правительственные и региональные гранты. «В общем и целом это оправдавшая себя практика», – добавил Путин.

Газета.ru