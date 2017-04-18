РАО выбрало посредников среди знакомых

Остальные правообладатели теперь, возможно, будут получать авторские с двойным вычетом, предполагают эксперты: кроме РАО, комиссию смогут брать и его агенты.

РАО подвело итоги тендера по выбору агентов для лицензирования авторских прав, сообщается на сайте общества. В тендере выиграли три организации. Первое музыкальное издательство (ПМИ) будет заниматься сбором авторских отчислений за музыкальные произведения в составе аудиовизуальных, АО "Фирма "Мелодия"" — за воспроизведение произведений на различных видах физических носителей. Компания "Интерактив" будет лицензировать авторские права при использовании произведений в форме мобильного и интернет-контента. Тендер был объявлен в феврале, на него были поданы заявки от 16 компаний. Приглашения на участие отправлялись, в частности, в Intech, "Брома 16", Warner/Chappell Music, "РайтсКом", "Мобилайнер", НМИ, All Music Publishing, Universal Music Publishing, указывается в сообщении РАО. Представитель РАО не ответил на запрос "Коммерсанта".

РАО собирает отчисления с телеканалов, радиостанций, кинотеатров, ресторанов и других площадок в пользу композиторов и поэтов-песенников. В 2016 году сборы организации составили 4,7 млрд руб., из которых 1,6 млрд РАО потратило на собственные нужды. В декабре 2016 года гендиректором РАО был утвержден Максим Дмитриев. Смена руководства состоялась после ареста предыдущего гендиректора Сергея Федотова. Против него выдвинули обвинения в незаконном выводе средств, собранных для авторов, на счета собственных фирм. Сейчас обсуждается реформа РАО и других организаций по коллективному управлению авторскими правами (ОКУП). Так, в январе первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минкульту внести в правительство поправки к Гражданскому кодексу и Кодексу об административных правонарушениях. Законопроект предполагает несколько изменений, в том числе аудит годовой отчетности и создание наблюдательных советов с представителями госорганов и правообладателей. Кроме того, обсуждалось создание единственной организации, объединяющей функции существующих ОКУПов.

Новому гендиректору РАО Максиму Дмитриеву принадлежит 20% Первого музыкального издательства, выбранного новым агентом РАО. До января 2017 года господин Дмитриев работал и гендиректором компании.

В еще одной компании--победителе тендера, государственной "Фирме "Мелодия"", гендиректором является член совета директоров РАО Андрей Кричевский. Он же руководит и еще одним авторским обществом — Всероссийской организацией интеллектуальной собственности. Господин Кричевский на запрос "Ъ" не ответил.

Тендер нужен, чтобы создать видимость выбора, считает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. "Из новостей на сайте РАО следует, что конкурс был объявлен среди тех, кого сама организация захотела уведомить, то есть задача независимого выбора не ставилась. Сейчас сборами занимается само РАО, а после выбора агентов часть оборота выведена на сторонние организации, которые смогут действовать от имени общества в интересах неопределенного круга лиц",— поясняет он. При этом агенты сами являются крупными правообладателями, а значит, останутся в выигрыше по сравнению с другими, добавляет господин Семенов: если остальные будут получать сборы с двойным вычетом (РАО и агентским), то Первое музыкальное издательство, "Фирма "Мелодия"" и "Интерактив" будут отчислять проценты только РАО.