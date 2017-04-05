Райхельсон, Башмет и Бутман снова сыграют вместе

Программа концерта полностью оправдывает его название: вечер станет своеобразным культурным мостом через океан, объединив композиторов и исполнителей, чье творчество связано с обеими сторонами Атлантики. В концерте примут участие Юрий Башмет, Игорь Бутман, Екатерина Асташова, Вадим Холоденко (Украина-США), Юра Ли (Корея-США) и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер Королевского симфонического оркестра Севильи, главный дирижер Симфонического оркестра Милана имени Джузеппе Верди Джон Аксельрод (США). Концерт пройдет при поддержке посольства США в России.





Предстоящий вечер станет вторым в серии «Над барьерами», которую Игорь Райхельсон начал в мае прошлого года своим юбилейным концертом. «Над барьерами» – это история, посвященная композиторам и исполнителям, чья жизнь и творчество проходили (и проходят) по обе стороны Атлантики, чей талант, преодолевая географические и стилистические условности, дарит миру великие произведения и их интерпретации. Прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Джорджа Гершвина, Николая Левиновского и Игоря Райхельсона. Откроет концерт увертюра «Слава!» Леонарда Бернстайна, посвященная Мстиславу Ростроповичу – великому музыканту и истинному «человеку мира», которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Не только программа, но и участники концерта символизируют собой культурные связи между странами. Блестящий молодой пианист Вадим Холоденко – уроженец Киева, выпускник Московской консерватории, обладатель I премии и золотой медали Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна (Форт-Уорт, США). Эта победа принесла ему мировое признание и связала судьбу молодого пианиста с Америкой. В концерте Вадим Холоденко исполнит «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова, написанную уже в эмиграции и впервые исполненную автором в США.

Альтистка из Кореи Юра Ли – выпускница Индианского университета в Блумингтоне и Консерватории Новой Англии в Бостоне, ныне – профессор Высшей школы музыки в Дрездене. На предстоящем вечере она исполнит Концерт для альта с оркестром, написанный Игорем Райхельсоном. Исполнение этого концерта четыре года назад принесло Ли I премию VII Международного конкурса альтистов под руководством Юрия Башмета.

Американец Джон Аксельрод – дирижер, ученик американского композитора, пианиста, дирижера и популяризатора академической музыки Леонарда Бернстайна, – уже не раз выступал с концертами в России.

Самого Игоря Райхельсона называют одним из ведущих современных композиторов-неоромантиков. В основе его творчества – сочетание джаза и классики. Как верно заметил Юрий Башмет, «он обладает совершенным мастерством и классической, и джазовой идиом… на редкость индивидуальное смешение стилей поднимает его музыку над произведениями других композиторов, работающих в жанре кроссовер. Это музыка, поднимающаяся над барьерами условностей жанров и границ стран!»

Участие Юрия Башмета и Игоря Бутмана в предстоящем концерте стало традицией. Они не раз выступали на одной сцене. Райхельсон начал выступать с Бутманом еще во времена учебы в Музыкальном училище им. Римского-Корсакова, а с Башметом познакомился в 1997 году, будучи гостем на Европейском музыкальном фестивале на Эльбе. Позже для них Игорь Райхельсон написал джазовую сюиту – произведение для альта, саксофона, струнного оркестра и рояля. «Я всегда мечтал применить принцип кроссовера в музыке, соединить два стиля в одном произведении. И благодаря шутке для Башмета написал джазовую сюиту. Та сюита была моим первым композиторским опытом, а в итоге стала самым исполняемым моим произведениям. Башмет с Бутманом объехали с ней всю Америку, Израиль, Европу», – признался в одном из интервью Игорь Райхельсон.

На концерте 27 мая Юрий Башмет будет солировать в Адажио для альта и струнных, написанном Райхельсоном.

Сегодня Игорь Райхельсон продолжает свою успешную композиторскую карьеру, и залог успеха маэстро – тонкое музыкальное чутье, лиричность и мелодизм, бережное отношение к традициям мировой классической музыки.

Игорь Райхельсон

Композитор, пианист и дирижёр Игорь Райхельсон родился в 1961 году в Ленинграде. В самом начале своей карьеры он организовал джаз-квартет «Восходящие звезды», который много гастролировал по СССР. В 1979 году маэстро переехал в Нью-Йорк, где начал обучение у профессора Александра Эдельмана. Гастролировал с такими знаменитыми джазовыми музыкантами, как Эдди Гомез и Джон Лок, стал постоянным творческим партнером Игоря Бутмана. В то же время продолжал совершенствоваться как классический пианист, играя в камерных ансамблях и с оркестрами. Игорь — участник многих престижных фестивалей в США, Италии, Франции, на Багамах (являясь его музыкальным директором), Украине, Беларуси. Постоянно выступает в России с концертами и в различных фестивальных проектах (в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и других городах). Среди звёздных исполнителей музыки Райхельсона — Юрий Башмет, пианист Борис Березовский, Игорь Бутман, скрипачка Елена Ревич, виолончелисты Борис Андрианов и Александр Князев, кларнетист Юлиан Милкис, оркестры «Солисты Москвы» и «Новая Россия».

Произведения композитора публикуют ведущие мировые издания, среди которых Издательский дом Музыка и Alphonse Leduc. Произведения, написанные и исполненные Игорем Райхельсоном, записываются и распространяются студиями Toccata Classics – Англия и Impromptu Productions Inc-Нью-Йорк.