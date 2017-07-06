Редкое видео группы Nirvana выложено в сеть

23 января 1988 года молодая группа, которая тогда еще не носила название Nirvana записала свою первую демо-кассету. А 24 января музыканты отправились в один из магазинов компании Radio Shack, который располагался в городе Абердин штата Вашингтон.

Преданные фанаты ранее уже видели часть этого видео, но Майк Циглер, отвечающий в SPIN за видеоархив, выложил в Youtube полную 17-минутную запись. На ней Курт Кобейн исполняет несколько песен, его выступление начинается с невероятного прыжка с правой части импровизированной сцены.

Заметно, что барабанщик Дейл Кровер (который позже играл в The Melvins) играет вживую, а вот гитары Кобейна и Криста Новоселича ни к чему не подключены, звучащие на видео партии — как раз с той демо-записи, сделанной за день до перфоманса.

Портал также разместил еще одно видео, которое поклонники Nirvana уже видели. Это странный клип Кобейна, в котором музыкант, находясь в темной кладовке, играет с плазменными шарами.

Майк Циглер также опубликовал неотредактированное, оригинальное видео с интервью Кобейна, Новоселича и Дэйва Грола. Ролики были сняты 13 декабря 1993 года, во время знаменитого концерта Nirvana в Сиэтле, снятое на нем видео впоследствии вышло в виде фильма под названием Live and Loud. Regnum