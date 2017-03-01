Rihanna получила премию Филантроп года

Так исполнительница была отмечена за длительную работу по поддержке образования и здравоохранения на Карибских островах, пишет Ivona.



Рианна получила премию Филантроп года

“Ого, я теперь в членстве Гарварда! Я хотела разбогатеть, чтобы помогать бедным! Я об этом мечтала, еще будучи ребенком, когда наблюдала за всем происходящим ужасом буквально с крыльца своего дома.

Маленькой, держа в руке 25 центов и размышляя о том, сколько же мне нужно накопить таких монеток для детишек в Африке, неустанно повторяла себе, что когда вырасту и разбогатею, то непременно спасу всех детей в мире. Но я даже не подозревала, что действительно буду иметь такую возможность“, – отметила певица со сцены.

По словам Рианны, не нужно быть обязательно богатым, чтобы оказывать поддержку, и знаменитым для совершения добрых деяний.