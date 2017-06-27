Rihanna попросила Макрона спонсировать образовательный фонд

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Le Figaro.



Рианна

«Доброе утро, Эммануэль Макрон, поддержит ли Франция образовательный фонд», — написала певица в твиттере.

Издание отмечает, что многие политики обратили внимание на данный призыв. Бывший сенатор из Изера Андре Валлини написал, что «Рианна права и что мистер президент должен действовать». Кроме того, вопрос был поднят в преддверии саммита G20, который пройдет на следующей неделе в Гамбурге.

Отмечается, что фонд занимается образованием почти 13 млн детей по всему миру, которые не могут в полной мере получать его из-за стихийных бедствий или внутренней нестабильности в стране.